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Ребенок и взрослый погибли при взрыве газа под Петербургом

Происшествия

Это уже второе смертельное ЧП с газовым баллоном за последние дни

Ребенок и взрослый погибли при взрыве газа под Петербургом
Иллюстрация: Gaz-kom.ru
Газовый баллон

Санкт-Петербург, 24 июля 2018, 23:07 — REGNUM  Взрыв бытового газа произошел вечером 24 июля в одном из домов в Красном Селе (входит в состав Санкт-Петербурга). По предварительным данным, погибли два человека, в том числе ребенок.

Взрыв газового баллона раздался в частном доме на улице Лермонтова около 19 часов. От взрывной волны рухнула хозяйственная пристройка к дому.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые разгребли завалы. После чего медики скорой помощи забрали нескольких пострадавших, в том числе одного ребенка.

По данным издания «Фонтанка», в результате взрыва ребенок и один взрослый погибли — медики не смогли их реанимировать. На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб и Следственного комитета.

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Напомним, это уже второй взрыв газового баллона в Петербурге за последние дни, обернувшийся трагедией. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв емкости с газом произошел днем 17 июля в промзоне на Литовской улице Петербурга. На месте погибли двое рабочих предприятия по заправке и обслуживанию газового оборудования. Других пострадавших не было. Пожара также не произошло. Возбуждено уголовное дело.

Читайте развитие сюжета: Взрыв газа в Петербурге: двое погибших, трое раненых, возбуждено дело

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Взрывы бытового газа
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