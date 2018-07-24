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В Ярославской области начались нападения на сотрудников УФСИН?

Происшествия

Возможно, это связано с громким делом о пытках в колонии №1

В Ярославской области начались нападения на сотрудников УФСИН?
Иллюстрация: Pixabay.com
Нападавшие задержаны

Брейтово, Ярославская область, 24 июля 2018, 22:12 — REGNUM  В Ярославской области совершено нападение на начальника отряда ИК-12, старшего лейтенанта внутренней службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в правоохранительных органах.

ЧП произошло 22 июля около трех часов ночи в Брейтово Ярославской области. На 27-летнего сотрудника УФСИН напали и избили. Как сообщил сам потерпевший, после того как он купил сигареты и вышел из кафе, к нему подошел мужчина. Он знал, что перед ним — сотрудник исправительной колонии, и начал призывать других граждан совершить физическую расправу. На призывы откликнулись еще два человека, которые тоже присоединились к избиению. Потерпевший обратился в травмпункт, где ему диагностировали сотрясение головного мозга, перелом ребра и множественные ушибы. Сотрудниками отдела полиции были задержаны двое из нападавших. По данному факту следственным отделом СУ СК РФ по Ярославской области проводится проверка.

По нашей информации, причиной нападения могло стать резонансное дело о пытках в ярославской колонии — таким образом граждане решили восстановить справедливость и отомстить сотрудникам ФСИН за избиение заключенного.

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