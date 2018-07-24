В Ленинградской области произошёл взрыв газа в многоквартирном доме

Приозерск, Ленинградская область, , 21:28 — REGNUM Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в городе Приозерске Ленинградской области, сообщили вечером 24 июля в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, около 19:10 в квартире на первом этаже трёхэтажного дома произошёл хлопок, предположительно, газовоздушной смеси. В результате взрыва произошло возгорание на площади 12 квадратных метров, обрушений конструкций нет.

Сообщается, что в течение получаса пожар удалось ликвидировать. К борьбе с огнём было привлечено 16 человек и 8 единиц техники.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.