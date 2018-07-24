В Калуге обнародуют рейтинг пожаробезопасности торговых центров

Калуга, , 21:21 — REGNUM В Калуге предложили постоянно вести рейтинг пожарной безопасности калужских торгово-развлекательных центров. С такой инициативой выступил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. Как сообщили 24 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской управы Калуги, рейтинг небезопасных ТРЦ составят по результатам проверок сотрудниками МЧС, начатых после трагедии в марте 2018 года в Кемерово, где в результате крупного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек.

Проверки в калужских ТРЦ показали, что некоторые из них не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Так, МЧС выявило нарушения в торговых и развлекательных центрах «Панорама», «Семейный», «Б-45», «Сити», в кинотеатре ТРЦ «Рио». Большинство замечаний уже устранены.

Между тем Дмитрий Разумовский предложил сделать рейтинг пожарной безопасности калужских торговых центров публичным. Кроме того, им был дан ряд поручений по повышению эффективности деятельности противопожарной службы. Городской голова Калуги считает, что у владельцев ТРЦ было время для исправления обнаруженных нарушений. Также необходимо предупредить калужан о недобросовестных предпринимателях, не приложивших усилий, чтобы своевременно устранить недочеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области проверили 80% торговых центров на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Пожарными совместно с прокуратурой области проведены проверки 241 объекта. На 184 объектах выявлено 1436 нарушений требований пожарной безопасности. Среди основных нарушений: неудовлетворительное состояние путей эвакуации, эвакуационных выходов, неисправность системы оповещения о пожаре.

Так, на момент проверки эксплуатировался без соответствующего разрешения на ввод в эксплуатацию батутный центр «Кенгуру» в Калуге. Работают в нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности, без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий пять объектов областного центра. За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 73 человека. Наложено штрафов на сумму более 1 млн 300 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области на пожарную безопасность проверили 80% ТЦ