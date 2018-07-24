В Саранске женщина скончалась после падения на нее павильона остановки

Саранск, , 21:01 — REGNUM В Саранске скончалась женщина, пострадавшая при падении на нее павильона остановки общественного транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), сообщили ИА REGNUM следственном управлении СКР по Мордовии.

По данным следствия, 2 июля павильон был сорван порывом ветра на остановке «Технопарк Мордовия», он упал на 58-летнюю женщину. С травмами она была госпитализирована, но 19 июля пострадавшая скончалась.

«Происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицами, производившими установку (закрепление) и эксплуатацию павильона», — полагают в ведомстве.

Читайте также: Ураган в Саранске повалил 250 деревьев, повредил газовые и электросети

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате разгула стихии — грозы с ливнем, градом и шквалистым ветром, порывы которого достигали 15−20 метров в секунду — в Саранске повалило около 250 деревьев, было зафиксировано 77 обрывов линий электропередач, повреждено 18 кровель зданий. Ветром оборвало контактную сеть троллейбусных линий саранского предприятия «Горэлектротранс» в трех точках. Поступило 28 заявок по фактам повреждения газовых сетей. Пострадали две женщины.