Раздавивший коляску с ребенком в Ижевске водитель «сядет» на три года

Ижевск, , 20:44 — REGNUM Устиновский районный суд Ижевска признал 26-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и запрета заниматься деятельностью по управлению транспортом в течение двух лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Суд установил, что мужчина выполнял разгрузку около одного из магазинов в Ижевске. После завершения работ водитель начал движение и наехал на коляску, в которой находился двухлетний ребенок. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

При вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств суд учел отсутствие судимости ранее, признание в содеянном и раскаяние. Также учтено состояние здоровья и наличие малолетнего ребенка. После происшествия мужчина сразу же обратился в скорую помощь и полицию, что также положительно повлияло при вынесении приговора. Кроме того, подсудимый принес извинения и выразил готовность возместить ущерб.

В пользу матери погибшего ребенка взыскано 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В то же время отмечается ненадлежащее исполнение родительских обязанностей отцом погибшего мальчика, несоответствие тротуара на месте происшествия техническим нормам, а также погодные условия. Эти обстоятельства суд учел в качестве смягчающих наказание.

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Напомним, Верховный суд Удмуртии уже выносил приговор водителю грузовика в феврале 2018 года. Тогда мужчине было назначено наказание в виде двух лет исправительных работ и запрета на этот же срок заниматься профессионально управлением транспортом. Компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей также установил ВС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия произошла на улице Автозаводской в Ижевске в марте 2017 года.

В момент погрузки-разгрузки грузового автомобиля местный житель гулял с ребенком. Ребенок был в велосипеде-коляске. Отец зашел в бар, а велосипед-коляску с ребенком оставил на тротуаре перед автомобилем. Водитель не заметил коляску за высоким капотом грузовика, и автомобиль, начав движение, смял коляску.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Планировалось дать оценку как действиям водителя грузовика, так и отца ребенка.

Во время дачи показаний водитель рассказал, как всё произошло.

«Я тронулся, ничего не почувствовал. Мне таксист фарами моргает и машет рукой, я смотрю в зеркала — за мной мужик бежит, отец, видимо. Я думаю — что случилось, неужели мусор на машину упал, вроде бы всё хорошо укомплектовал», — рассказал следователю водитель, после чего расплакался.

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