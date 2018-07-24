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В Казахстане после ДТП с автобусами пассажиры могут получить до $30 тыс

Происшествия

Пострадавшие пассажиры могут получить до $1,39 тыс каждый

В Казахстане после ДТП с автобусами пассажиры могут получить до $30 тыс
Annie Spratt
В салоне автобуса

Алма-Ата, Казахстан, 24 июля 2018, 20:41 — REGNUM  После лобового столкновения двух автобусов в Алма-Ате общий размер возмещения убытка пассажирам может составить около 10 млн тенге ($29 тыс.), сообщает 24 июля «Sputnik Казахстан» со ссылкой на исполнительного директора страховой компании «Евразия» Шакира Иминова.

По его словам, один пассажир может рассчитывать на компенсацию ущерба в размере 200 минимальных расчетных показателей или 481 тыс. тенге ($1,39 тыс.). Иминов добавил, что компания не получила пока ни одного заявления от пассажиров.

Напомним, 22 июня в Алма-Ате на проспекте Достык произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирских автобусов. В результате аварии пострадал 21 человек. Пять человек остаются в больнице.

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Дорожно-транспортные происшествия
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