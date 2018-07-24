Преступность в Архангельской области: кражи преобладают, взятки растут

Архангельск, , 18:26 — REGNUM За полгода в Архангельской области было совершено 9,7 тысяч преступлений. Это почти на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ИА REGNUM в Архстате, среди преступлений преобладают кражи (почти 32%), доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений составила 19,2%

Правоохранители отмечают рост случаев получения взятки — в 2,3 раза, случаев хулиганства — на 30%, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — 6,3%, мошенничества — на 5,7%.

Интересно, что число преступлений почти вдвое превышает количество выявленных преступников. С начала года правоохранители выявили 5 тысяч преступников, из которых более 17% — женщины.

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