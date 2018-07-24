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В Великом Новгороде из-за антисанитарии приостановили работу пищекомбината

Происшествия

Помещения и территория мясоперерабывающего предприятия находились в неудовлетворительном состоянии

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В Великом Новгороде из-за антисанитарии приостановили работу пищекомбината
Иллюстрация: Glavkoop.ru
Цех предприятия «Главкооп»

Великий Новгород, 24 июля 2018, 18:21 — REGNUM  В Великом Новгороде приостановлена деятельность предприятия по переработке мяса ООО «Главкооп». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), помещения и территория предприятия, расположенные на Хутынском проезде в Великом Новгороде, находились в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Ещё в конце мая в ходе проверки предприятия специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили на нём грубые нарушения санитарного законодательства: отсутствие асфальтового покрытия на территории предприятия, неотремонтированные производственные цеха — так, например, на полу консервного цеха не было напольной плитки, что не позволяло качественно убирать помещения. Кроме того, на предприятии не было условий для соблюдения работниками правил личной гигиен, а в помещениях складов нет горячей воды.

Деятельность комбината приостановлена на 90 суток. Судебные приставы опечатали оборудование.

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Федеральная служба судебных приставов
Федеральная служба судебных приставов

Напомним, ранее в Новгородской области по решению суда была приостановлена деятельность крупного рыболовецкого предприятия в Старорусском районе — ООО «Красный рыбак», где также были выявлены нарушения санитарного законодательства.

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Пищевая промышленность
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