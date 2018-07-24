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В Белгородской области девять случаев бешенства выявили менее чем за месяц

Происшествия

Большая часть заразившихся животных были домашними

Белгород, 24 июля 2018, 18:12 — REGNUM  В Белгородской области с начала июля 2018 года было зарегистрировано девять случаев заболевания бешенством у животных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Шесть случаев бешенства было зафиксировано у домашних животных — кошек и собак, — один случай — у крупного рогатого скота, еще два случая бешенства выявили среди диких лисиц. Эти случаи были зафиксированы в Яковлевском, Губкинском, Ровеньском, Красненском, Валуйском и Корочанском районах, а также в городе Шебекино.

Специалисты Россельхознадзора подчеркивают, что большое количество домашних животных не привиты от бешенства. Это особенно опасно, если животные находятся на свободном выгуле и имеют возможность контактировать с главными переносчиками бешенства — лисами, ежами, барсуками, а также с бродячими собаками и кошками.

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