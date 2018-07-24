Суд наказал ростовчан за реализацию билетов на матчи ЧМ-2018

Ростов-на-Дону, , 18:09 — REGNUM Четверо жителей Ростова-на-Дону привлечены к административной ответственности за сбыт билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Горожан Кировский районный суд обязал выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе суда 24 июля.

Всего за время чемпионата мировому судье Кировского судебного района Ростов-на-Дону поступило семь дел о незаконной реализации входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение. Одно из них рассмотрят по подсудности в связи с ходатайством привлекаемого лица, второе возвращено составителю протокола об административном правонарушении, по одному делу производство прекращено в связи отсутствием события правонарушения.

За время проведения мундиаля в районный суд города-организатора ЧМ-2018 поступило восемь дел, фигуранты которых нарушили правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, болельщики выражались грубой нецензурной бранью, пытались спровоцировать драку. Шесть человек наказаны штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Кроме того, нарушителям запрещено в течение года посещать места проведения официальных спортивных соревнований.

Два дела об административном правонарушении рассмотрят по месту жительства нарушителей — в Новочеркасском городском суде (Ростовская область) и Ленинском районном суде (Краснодар).

Ранее за вождение в нетрезвом виде к ответственности был привлечен гражданин Мексики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , «Ростов-Арена» приняла пять матчей ЧМ-2018. На поле ростовского стадиона выходили команды Бразилии и Швейцарии, Саудовской Аравии и Уругвая, Мексики и Южной Кореи, Исландии и Хорватии, а также Бельгии и Японии.