Житель Энгельса погиб, демонстрируя коммунальщикам аварийность балкона

Энгельс, Саратовская область, , 17:39 — REGNUM Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины в результате падения с балкона в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Как уточняется, инцидент произошёл ещё 19 июля. По предварительным данным, 57-летний местный житель упал с балкона одного из домов по улице Колотилова. От полученных травм мужчина позднее скончался в больнице.

По сообщениям региональных СМИ, трагедия произошла во время общения мужчины с представителями коммунальных служб. Житель квартиры, расположенной на четвёртом этаже, пытался доказать, что его балкон находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. Мужчина начал прыгать, в результате чего часть балкона обрушилась.

В Следственном комитете сообщили, что на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, «в том числе причины, приведшие балкон, с которого произошло падение, в разрушенное состояние». Устанавливаются лица, ответственные за осуществление ремонта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.