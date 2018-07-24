Опасный квест стоил жизни 19-летнему жителю Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 17:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии погиб местный житель, который стал участником опасного квеста. Выполняя задание игры, он подчинился условиям ее устроителей и взялся переплыть участок Курортного озера в Нальчике. При этом купание в этом месте было под запретом, а с администрацией озера данное мероприятие согласовано не было, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, согласно заданию квеста участник должен был забрать оставленную на буйке карточку и приплыть обратно. За это ему полагалось вознаграждение в размере трех тысяч рублей. Однако во время выполнения задания парень стал тонуть. Это видели отдыхающие на берегу озера, но спасти парня им не удалось.

В настоящее время ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение и определен круг ответственных за гибель молодого человека.

Напомним, в 2017 году в Москве группа из восьми человек пострадала во время выполнения задания квеста. Под участниками игры в помещении на Варшавском шоссе обвалился пол, и они провалились на этаж, расположенный ниже, получив при этом травмы.

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