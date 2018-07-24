Сговор: в Тюмени судят рецидивиста и экс-начальника больницы УФСИН

Тюмень, , 17:45 — REGNUM В Тюмени обвиняют рецидивиста и бывшего начальника областной больницы УФСИН в хищении более 5,6 млн рублей у бизнесмена, отбывающего наказание. Данная сумма, по версии следствия, предназначалась для досрочного освобождения предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Слесдствие полагает, что неоднократно судимый житель поселка Винзили во время отбывания наказания познакомился в исправительной колонии №1 города Тюмени с бизнесменом из города Ноябрьска (ЯНАО). В марте 2016 года рецидивист сообщил предпринимателю, что может помочь за взятку с досрочным освобождением в связи с сердечным заболеванием. Предприниматель, осуждённый на девять лет за посредничество во взяточничестве и наркопреступления, согласился дать взятку.

Причём тюменец сам в апреле 2016 года вышел по УДО, и, как полагает следствие, в мае познакомился с начальником областной больницы УФСИН. Бизнесмен к тому времени поступил в больницу с подозрением на заболевание сердца для уточнения диагноза и лечения. Тюменец за вознаграждение в 100 тыс. рублей договорился с руководителем больницы о ряде встреч с предпринимателем, а также о пребывании пациента в больнице до 27 декабря 2017 года. Но речи о досрочном освобождении не шло, уверяют обвиняемые.

Рецидивист пояснил предпринимателю, что суммы прежней взятки недостаточно, чтобы получить досрочное освобождение. В итоге бизнесмен перечислил ему более 5,6 млн рублей. И когда «посредник» исчез, бизнесмен понял, что его обманули. И обратился в правоохранительные органы. Оба обвиняемых признали свою вину.

Уже бывший начальник областной больницы УФСИН находится под подпиской о невыезде. Он вернул в доход государства сумму взятки, которую получил в размере 100 тыс. рублей. Обвиняемый в мошенничестве рецидивист находится под стражей. Их уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.