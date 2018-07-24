Калининград, , 16:57 — REGNUM С начала 2018 года на 15% выросло число преступлений в Калининграде. Такие цифры обнародовал сегодня, 24 июля, замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД Владимир Алтапов.

«За шесть месяцев 2018 года произошло 3944 преступления, за аналогичный период прошлого года — 3434. Рост правонарушений составляет 14,9%. «, — уточнил полицейский.

По данным УМВД, при существенном увеличении уровня краж — на 16% — в Калининграде уменьшилось число квартирных краж, угонов и грабежей.

Ежесуточно на охрану общественного порядка в Калининграде выходят 220−230 стражей порядка.