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С начала 2018 года на 15% выросло число преступлений в Калининграде

Происшествия

Ежесуточно на охрану общественного порядка в Калининграде выходят порядка 230 стражей порядка

Калининград, 24 июля 2018, 16:57 — REGNUM  С начала 2018 года на 15% выросло число преступлений в Калининграде. Такие цифры обнародовал сегодня, 24 июля, замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД Владимир Алтапов.

«За шесть месяцев 2018 года произошло 3944 преступления, за аналогичный период прошлого года — 3434. Рост правонарушений составляет 14,9%. «, — уточнил полицейский.

По данным УМВД, при существенном увеличении уровня краж — на 16% — в Калининграде уменьшилось число квартирных краж, угонов и грабежей.

Ежесуточно на охрану общественного порядка в Калининграде выходят 220−230 стражей порядка.

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