В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт, погибли двое

Красногорск, , 16:41 — REGNUM В Серпуховском районе Московской области разбился легкомоторный самолет. Об этом сегодня, 24 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Самолет разбился возле деревни Дракино в Серпуховском районе Московской области. На борту самолета находились два человека. Оба они погибли.

По неподтверждённым данным, одним из погибших был чемпион мира по аэроакробатике Игорь Турик.

На месте крушения работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.