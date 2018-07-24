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В Оренбурге арестован педофил, заманивший в квартиру 8-летнюю девочку

Происшествия

Мужчина предъявлено обвинение в посягательстве на половую неприкосновенность ребёнка

Оренбург, 24 июля 2018, 15:57 — REGNUM  В Оренбурге арестован 36-летний мужчина, который с помощь обмана привёл квартиру восьмилетнюю девочку. Он обещал ребёнку, что покажет щенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Тревогу забили родители девочки. Мать попросила дочь вынести мусор. Однако ребёнок отсутствовал слишком долго, что стало поводом для беспокойства.

Мать самостоятельно организовала поиски. Девочку обнаружили в квартире в соседнем подъезде. Ребёнок поддался на уговоры знакомого соседа пойти с ним и посмотреть щенка.

Мужчина попытался скрыться, однако своевременное обращение отца и матери ребенка в правоохранительные органы позволили задержать злоумышленника. Благодаря своевременным и активным действиям родителей удалось избежать совершения ряда преступлений в отношении их дочери и предотвратить неблагоприятные последствия, отметили в следственных органах. Сейчас мужчина под арестом, ему предъявлено обвинение.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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