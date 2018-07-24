В Тюмени вынесен приговор убийце врача

Тюмень, , 15:34 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор по резонансному делу об убийстве врача областной больницы №2. Суд назначил убийце девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Установлено, что 34-летний мужчина рано утром 5 декабря 2017 года подкараулил доктора и застрелил его из охотничьего ружья, когда тот выходил из лифта на первом этаже в доме, где проживал. Затем убийца скрылся на автомобиле ВАЗ 2106. Однако вскоре был задержан.

Тюменцы гадали о причинах расправы над уважаемым, оперирующим врачом, который, по словам благодарных пациентов, спас немало жизней. У погибшего остались жена и дочь. После убийства отца семейства его коллеги объявили сбор денег в помощь супруге.

«Причина убийства — ревность. Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Злоумышленник признал вину, раскаялся в содеянном», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд назначил убийце помимо девяти лет лишения свободы ещё и штраф в полмиллиона рублей в счет возмещения морального вреда матери погибшего.