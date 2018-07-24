Данные о жалобах на возможного убийцу девочки в Серпухове проверит полиция

Серпухов, Московская область, , 15:18 — REGNUM Информация, проявившая в прессе, об оставшихся без внимания жалобах на подозрительного мужчину на детской площадке, который в настоящее время подозревается в убийстве пятилетней девочки в Серпухове, будет тщательно проверена. Об этом заявили в ГУ МВД России по Московской области 24 июля.

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«[…] назначено проведение проверки, «в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне проверены факты, изложенные в СМИ», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пятилетняя девочка была найдена мертвой около железнодорожной ветки в городе Серпухове. Тело ребёнка находилось в спортивной сумке. Последний раз девочку видели 22 июля на детской площадке. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Причину смерти ребёнка установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подозреваемый в совершении жестокого преступления уже задержан. Им оказался местный житель 1990 года рождения.