«Детей в заложники не брали»: МВД о конфликте между киргизстанцами в Москве

Москва, , 14:59 — REGNUM Появившаяся в СМИ информация о том, что на юге российской столицы вооруженные люди якобы взяли в заложники гражданку Киргизии и ее детей, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Правоохранительные органы уточнили, что в арендуемую тремя уроженками Киргизии квартиру ночью пришли двое мужчин, с которыми были их два несовершеннолетних сына. Они стали требовать у женщин деньги, которые им задолжал знакомый, ранее проживавший в этой квартире. Во время разгоревшегося конфликта женщины выбежали из квартиры, а злоумышленники вместе с детьми заперлись внутри.

В итоге злоумышленников задержали полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии. Никто из участников конфликта не пострадал.

ИА REGNUM напоминает, что 23 июля 2018 года в СМИ появилась информация о том, что якобы несколько вооруженных ножами злоумышленников ворвались в арендованную гражданками Киргизии квартиру на юге Москвы и взяли их несовершеннолетних детей в заложники.

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