Спецслужбы арестовали боевика, планировавшего теракты в Киргизии

Бишкек, , 14:43 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали боевика одной из международных террористических организаций, вернувшегося в республику для создания террористического подполья и организации «вооруженного джихада». Об этом сегодня, 24 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По данным ведомства, начиная с 2016 года арестованный киргизстанец проходил диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск в Сирии.

Отмечается, что в Киргизии он должен был помочь легализоваться и вооружиться другим террористам, прибывающим в страну из Ирака и Сирии.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки» и «Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды».

Задержанный помещен в следственный изолятор. Спецслужбы занимаются поисками его возможных сообщников.

ИА REGNUM напоминает, что согласно последним данным, на стороне террористов в Сирии, Афганистане и Ираке принимали участие в боевых действиях против правительственных сил около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — это женщины и дети.

Отметим, что по оценкам аналитиков ООН, за последние 8 лет количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии увеличилось в 5,3 раза — с 79 человек в 2010 году до 422 человек в 2017 году. При этом каждый пятый из них — женщина.