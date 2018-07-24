Брянская прокуратура начала проверку колонии, где погиб заключенный

Брянск, , 14:38 — REGNUM Прокуратура Брянской области организовала проверку исправительной колонии №6, где 22 июля сотрудник задушил заключенного. Как сообщили 24 июля в пресс-службе надзорного ведомства, ход расследования уголовного дела взят под контроль.

«Прокуратура проверяет соблюдение требований федерального законодательства в исправительном учреждении. На место выехали сотрудники Брянской прокуратуры по надзору за исправительными учреждениями области для выяснения причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту смерти заключенного возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий». Следователи считают, что сотрудник колонии издевался над осужденным: он связал его и перевязал лицо тряпкой. В результате мужчина умер от асфиксии. Ранее проверку провело и управление ФСИН по региону.