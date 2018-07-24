Подозреваемый в гибели детей в Астрахани лодочник арестован

Астрахань, , 14:30 — REGNUM Суд в Астраханской области арестовал на два месяца местного жителя, который был задержан по делу о гибели детей в реке Бузан около села Калинино Володарского района региона. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

«Подозреваемому по факту гибели трех детей на воде избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Астраханской области Андрея Хегай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 22 июля. Мужчина 1991 года рождения пытался перевезти через реку девятерых детей. Будучи пьяным, он взял у знакомых лодку. Во время движения из неосторожных действий мужчины лодка перевернулась. Шестерых детей удалось спасти. Трое погибли, тело одного ребенка до сих пор не найдено.

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