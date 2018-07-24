За полгода в Калужской области пресечено 510 преступлений в сфере экономики

Калуга, , 14:29 — REGNUM В Калужской области почти на 11% сократилось количество зарегистрированных преступлений. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии регионального управления МВД России 24 июля в Калуге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

«По динамике раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений областное управление занимает первое место среди субъектов Центрального федерального округа. На 7% удалось снизить уровень преступности на улицах городов и районов», — отметил губернатор региона Анатолий Артамонов, принявший участие в заседании.

Глава Калужской области также отметил, что регион вошёл в десятку субъектов РФ с наименьшим удельным весом преступлений, совершённых в общественных местах.

По его мнению, сократить число преступлений поможет развитие системы видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан. Артамонов сделал акцент на значимости активного участия в охране порядка общественных объединений — народных дружинников, «родительского патруля» и казаков. В этой работе, по его словам, очень важно сплоченное взаимодействие всех правоохранительных структур.

Наряду с положительными результатами по ряду направлений Анатолий Артамонов отметил невысокий уровень раскрываемости преступлений, как новых, так и прошлых лет. Это особо касается организованной и рецидивной преступности, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. «Я просил бы повысить результативность действий по этим направлениям», — подчеркнул глава региона.

В числе главных задач органов внутренних дел губернатор назвал дальнейшее противодействие терроризму, экстремизму и обеспечение миграционной безопасности. Анатолий Артамонов обратил внимание на важность профилактической работы в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями: «За полгода пресечено 510 преступлений в сфере экономики, из них 240 — тяжких и особо тяжких. Здесь самое главное — профилактика. Надо создавать такие условия, при которых совершить коррупционные преступления невозможно».