Из-за коммунальной аварии несколько улиц Новосибирска оказались затоплены

Новосибирск, , 14:11 — REGNUM В Новосибирске затопило несколько улиц. Из-за коммунальной аварии вода хлынула по улицам Ипподромской, Инской, Большевистской, а также на проезжую часть на площади Будагова, сообщили подписчики Новосибирской службы эвакуации АСТ — 54 в социальной сети «ВКонтакте».

"Как стало известно, во время испытаний в зоне ТЭЦ-2 произошёл прорыв на трубопроводе. Температура воды — около 40 градусов, угрозы людям она не представляет», — сообщается в паблике.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) ИА REGNUM заявили, что в настоящее время дефект локализован.

«Ремонт начнётся после того, как испытания завершатся, то есть после 27 числа. В среднем в зависимости от сложности повреждения, ремонт занимает от 6 до 48 часов», — уточнили в СГК.