Задержаны трое членов банды, расстрелявшие жителя Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 14:10 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержаны участники банды, совершившие покушение на местного жителя Рустама Лайпанова. В руки правоохранителей папались трое из четверых бандитов, объявленных в розыск — Эльканов, Лайпанов и Болатчиев, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия, направлено в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В розыске находится еще один из банды киллеров — 23-летний Дахир Лайпанов.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Карачаево-Черкесии группа бандитов совершила покушение на убийство жителя аула Новый Карачай Рустама Лайпанова. На дороге Кисловодск — Карачаевск они заблокировали с помощью трактора его автомашину «Газель», на которой он ехал вместе с братом.

Выстрелами по колесам злоумышленники остановили «Газель», а потом открыли стрельбу и по выскочившим из машины братьям Лайпановым, ранив одного из них. Однако тем удалось скрыться в одном из частных домов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору», максимальным наказанием по которой является пожизненное заключение.

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