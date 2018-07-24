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Истребители ФРГ сопровождали самолет Air France из-за отсутствия связи

Происшествия

Авиалайнер следовал рейсом из Сеула в Париж

Берлин, 24 июля 2018, 13:56 — REGNUM  Немецкие истребители Eurofighter вылетели навстречу самолету авиакомпании Air France из-за отсутствия связи с бортом, сообщил 24 июля источник в командовании немецкими ВВС (Luftwaffe).

«Вчера в этой миссии участвовал «тревожный патруль» из Витмунда, была произведена визуальная идентификация самолета», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, пилоты истребителей произвели осмотр самолета, после чего контакт с воздушным судном был восстановлен и Eurofighter вернулись на базу. Отмечается, что самолет следовал рейсом из Сеула в Париж.

Подобные инциденты, пояснил собеседник, происходят в Германии примерно 20 раз в год. В случае, если вылет истребителей связан с ошибкой пилотирования гражданского судна, то авиакомпания должна компенсировать затраты на операцию.

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Авиапроисшествия
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