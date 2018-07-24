Истребители ФРГ сопровождали самолет Air France из-за отсутствия связи

Берлин, , 13:56 — REGNUM Немецкие истребители Eurofighter вылетели навстречу самолету авиакомпании Air France из-за отсутствия связи с бортом, сообщил 24 июля источник в командовании немецкими ВВС (Luftwaffe).

«Вчера в этой миссии участвовал «тревожный патруль» из Витмунда, была произведена визуальная идентификация самолета», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, пилоты истребителей произвели осмотр самолета, после чего контакт с воздушным судном был восстановлен и Eurofighter вернулись на базу. Отмечается, что самолет следовал рейсом из Сеула в Париж.

Подобные инциденты, пояснил собеседник, происходят в Германии примерно 20 раз в год. В случае, если вылет истребителей связан с ошибкой пилотирования гражданского судна, то авиакомпания должна компенсировать затраты на операцию.