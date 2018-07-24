Потоп в Забайкалье спровоцировал рост заболеваемости энтеровирусом у детей

Чита, , 13:58 — REGNUM Наводнение в Забайкалье породило ещё одну проблему. Судя по словам руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Лапа, в Чите уже отмечается рост заболеваемости энтеровирусом в детских образовательных учреждениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным главы надзорного органа, ограничительные меры введены в трёх детских садах: по одному полностью, по двум — в отдельных группах.

Вместе с тем, по словам Светланы Лапа, ситуация в детских садах находится под контролем:

«Мы принимаем эти меры специально, для подстраховки в режиме ЧС, чтобы внутри учреждений не было распространения инфекции контактно-бытовым путём».

Напомним, энтеровирусные инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний, развивающихся при поражении человека вирусами рода Enterovirus, характеризующихся многообразием клинических проявлений. Заражение может произойти пищевым путём, реже — аэрозольным. Для заболевания характерны высокая температура, недомогание, диарея, полиморфные кожные высыпания.

Общая профилактика энтеровирусных инфекций включает мероприятия по контролю над загрязнённостью объектов окружающей среды канализационными отходами, соблюдением санитарно-гигиенических требований при обезвреживании сточных вод.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. В Читу большая вода пришла в ночь на 10 июля, незадолго до того, как власти ввели режим ЧС, забыв, впрочем, оповестить о возможном бедствии население.

Пострадавшими стали более пяти тысяч человек. Стихия уничтожила десятки мостов, дорог и сотни построек. Предварительный ущерб составил один миллиард рублей.