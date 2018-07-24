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В Греции сообщили о новых жертвах лесных пожаров – уже 60 погибших

Происшествия

Власти продолжают борьбу с огненной стихией

В Греции сообщили о новых жертвах лесных пожаров – уже 60 погибших
skeeze
Лесной пожар

Афины , 24 июля 2018, 13:38 — REGNUM  Число погибших из-за лесных пожаров в Греции увеличилось по меньшей мере на десять человек, в настоящее время их больше 60, передает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

«Число погибших растет. Оно уже превысило 60 человек», — приводит агентство слова источника.

Ранее власти Греции сообщали, что жертвами огненной стихии в пригородах Афин стали 50 человек. К лесным пожарам в трех районах столичной области Аттика привела 40-градусная жара. Кроме указанных районов, пожарами охвачены лесные участки в Коринфии на полуострове Пелопоннес и недалеко от города Ханья на острове Крит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сложной обстановки в Греции объявлена чрезвычайная ситуация. В нескольких районах вокруг Афин уже проведена эвакуация тысяч жителей и туристов.

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Лесные пожары — 2018
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