В Туве непогода грозит ростом уровня воды в реках

Кызыл, , 13:35 — REGNUM В Туве 25−27 июля местами ожидаются сильные дожди. В связи с этим, как сообщили ИА REGNUM в республиканском ГУ МЧС, возможен значительный подъём уровня воды в малых и средних реках.

В зоне риска — пониженные участки местности, также возможен размыв дорог.

По данным синоптиков, 24 и 25 июля в республике местами ожидаются не только сильные дожди и ливни, но и грозы, усиление северо-западного ветра до 18−23 м/с. Возможен град.

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Напомним, из-за обильных осадков в четырёх районах Тувы оказались частично подтопленными участки местных дорог, а так же подъездов к мостам. Для стабилизации паводковой обстановки на территории Тес-Хемского, Овюрского, Чаа-Хольского, Сут-Хольского районов республики был введён режим ЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по Туве в связи с продолжительными ливневыми дождями с 20 по 30 июля введён режим повышенной готовности.

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Добавим, непрекращающиеся дожди стали причиной наводнения в Забайкалье. Ущерб от водного бедствия в крае уже превысил 1 млрд рублей.

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