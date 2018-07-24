Дело об отравлении угарным газом семьи в Чувашии ушло в суд

Чебоксары, , 13:27 — REGNUM В чувашском Канаше завершено расследование уголовного дела по факту отравления угарным газом семьи из четырёх человек. По данному факту обвинение предъявлено главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Чистый город», ей инкриминируют нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Трагедия едва не произошла вечером 22 марта 2018 года. Жильцы включили газовый проточный водонагреватель. Из-за демонтажа оголовка трубы дымохода возникла обратная тяга, и комнаты заполнились угарным газом. Четверо членов семьи почувствовали недомогание, вызвали скорую помощь и были госпитализированы. У троих было диагностировано острое отравление угарным газом, что квалифицировано как легкий вред здоровью.

В ходе следствия было установлено, что накануне ремонтировали трубу дымохода. Следствие считает, что обвиняемая не проконтролировала ремонтные работы в соответствии с предъявляемыми требованиями. В результате дымоход и вентиляционный канал в указанной квартире не осуществляли тягу.

«В частности, допустила оставление оголовка трубы дымохода демонтированным. В результате дымоотводящая система одной из квартир оказалась в неисправном состоянии. Жильцы и газоснабжающая организация надлежащим образом не были уведомлены об этом, также не были приняты меры по устранению допущенных нарушений и по отключению газовых приборов. Обвиняемая самонадеянно рассчитывала, что каких-либо негативных последствий не наступит», — сказал Олег Дмитриев.

Обвиняемая дала признательные показания. В администрацию Канаша и в муниципальное предприятие внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Дело ушло в Канашский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее трагедия из-за самовольного переустройства газовой и дымовой систем произошла в посёлке Тувси Цивильского района. Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2013 года в селе Тувси в жилом трёхэтажном доме произошел взрыв бытового газа — в результате погибли женщина и подросток, двое мужчин с ожогами и переломами госпитализированы. Новый дом для пострадавших от взрыва бытового газа в деревне Тувси сдали в эксплуатацию в 2013 году. Жильцу, который самовольно изменил газовую конструкцию, назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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