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Защитница культуры Хакасии стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме

Происшествия

Она разместила призыв в соцсети, который лингвисты сочли экстремистским

Абакан, 24 июля 2018, 13:26 — REGNUM  Жительница Хакасии, называющая себя защитницей хакасской культуры, стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Хакасия.

По данным ведомства, женщина разместила публикацию в социальной сети в начале 2018 года. В ней она призвала жителей республики «вернуть власть, землю нашему народу», сообщили местные СМИ. Проведенная психолого-лингвистическая экспертиза показала, что данный текст содержит признаки экстремистской направленности.

В настоящее время следствие завершило расследование уголовного дела и передало его в суд для рассмотрения по существу.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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