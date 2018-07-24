Защитница культуры Хакасии стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме

Абакан, , 13:26 — REGNUM Жительница Хакасии, называющая себя защитницей хакасской культуры, стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Хакасия.

По данным ведомства, женщина разместила публикацию в социальной сети в начале 2018 года. В ней она призвала жителей республики «вернуть власть, землю нашему народу», сообщили местные СМИ. Проведенная психолого-лингвистическая экспертиза показала, что данный текст содержит признаки экстремистской направленности.

В настоящее время следствие завершило расследование уголовного дела и передало его в суд для рассмотрения по существу.

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