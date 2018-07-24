Житель Брянской области осужден за смертельную романтику

Брянск, , 13:22 — REGNUM В Брянской области мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности своей девушке, сообщила 24 июля пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчина уронил возлюбленную на лестнице, девушка получила травмы и умерла.

Приговор вынес Клинцовский городской суд. Трагедия произошла в октябре 2017 года. Тогда мужчина поднял свою возлюбленную на руки и хотел спуститься вместе с ней по лестнице в подъезде многоквартирного дома. Однако подсудимый не смог удержать девушку и упал вместе с ней на лестничный пролет. В результате девушка получила травму и через два дня скончалась в больнице.

Подсудимый признан виновным по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Он приговорен к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Также суд взыскал с обвиняемого 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.