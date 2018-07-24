Вторник, 24 Июля 2018 года
14:46:20 МСК

В Великобритании арестованы облившие кислотой ребенка мужчины

Происшествия

Трехлетний мальчик получил серьезные ожоги головы и плечей

Вустер, Великобритания, 24 июля 2018, 13:15 — REGNUM  В Великобритании арестованы четверо мужчин, совершивших нападение на трехлетнего ребенка с использованием кислоты, пишет газета Kronen Zeitung.

Трое подозреваемых в возрасте от 22 до 25 лет были арестованы в Лондоне, их 39-летний сообщник — в Вулвергемптоне. Мотив их поступка до сих пор не ясен, полиция не исключает расистский подтекст.

Преступление было совершено 21 июля в одном из магазинов Вустере: нападавшие облили розовой жидкостью с едким запахом трехлетнего мальчика и его мать. Ребенок получил ожоги лица и верхней части туловища. В данный момент семья находится под охраной полиции и опасается повторных атак.

В последние месяцы в Лондоне произошла серия атак с использованием кислоты. В 2017 году было зарегистрировано 431 подобное нападение.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить