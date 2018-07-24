Бали: вулкан Агунг снова проснулся

Денпасар, Индонезия, , 13:09 — REGNUM Центр вулканологии отметил, что вулкан Агунг на Бали испытал три извержения с высотой золы около 1 500 метров, сообщает Antaranews.

«Несмотря на извержение, оно еще не сильное, и мы будем следить за дальнейшей тенденцией», — заявили во вторник, 24 июля, в индонезийском центре вулканологии.

Первое извержение произошло сегодня днем, 24 июля, в 12:52 по местному времени, на высоте 3,142 метров над уровнем моря. На данный момент объявлен 3-ий уровень опасности.

Несмотря на извержение вулкана, международный аэропорт на Бали работает в обычном режиме.