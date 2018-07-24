Под Воронежем в ДТП с двумя автобусами пострадали четыре человека

Воронеж, , 13:05 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате автоаварии с участием двух рейсовых автобусов в Воронежской области. По информации единой дежурно-диспетчерской службе Рамонского района, авария произошла во второй половине дня 23 июля на 487 километре федеральной трассы М-4 «Дон».

В аварию попали два автобуса, следовавшие рейсами Липецк — Луганск и Москва — Донецк. В результате ДТП пострадали четыре человека. Одной из пассажирок помощь оказали на месте аварии. Трое других, в возрасте от 28 до 65 лет, госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. По информации «Комсомольской правды», двое находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Воронеже в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадала женщина. Ковш мусоровоза пробил окно маршрутки и ударил пассажирку по голове. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована.

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