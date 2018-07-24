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Десятки воспитанниц детского дома в Индии подверглись насилию

Происшествия

Одну из девочек персонал детского дома забил до смерти

Музаффарпур, Индия, 24 июля 2018, 12:48 — REGNUM  В одном из детских домов на востоке Индии были изнасилованы десятки девочек, одна скончалась от побоев, пишет газета Kronen Zeitung.

23 июля следователи направились в детский дом в городе Музаффарпур (штат Бихар) для поиска доказательств преступления и останков жертвы. Медицинское обследование показало, что насилию подверглись по меньшей мере 29 девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Полиция арестовала десять подозреваемых, в том числе сотрудников детского дома и государственных служащих.

Сообщения о происходящем в этом учреждении появились в мае. Одна из девочек сообщила социальному институту, что насилию подвергались в течение нескольких месяцев более сорока воспитанниц, а одна была забита до смерти персоналом детского дома.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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