Вторник, 24 Июля 2018 года
13:00:39 МСК

В Удмуртии произошел разрыв нефтепровода

Происшествия

Аварию ликвидируют

Ижевск, 24 июля 2018, 12:41 — REGNUM  В Игринском районе Удмуртии произошел прорыв промыслового нефтепровода Чутырского месторождения нефти. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС.

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в 11:55 по местному времени. В настоящее время происходит разлив нефтесодержащей жидкости. Объем разлива нефтепродуктов не уточняется.

Для устранения аварии на место происшествия выехали 41 человек и 11 единиц техники.

«В ходе уточнения обстановки было установлено, что проводились плановые работы по очистке нефтепровода», — подчеркнули в МЧС.

Отметим, Чутырская площадь введена в эксплуатацию одной из первых в Удмуртии. Принадлежит компании «Удмуртнефть» (дочерняя структура «Роснефти»). Всего на Чутырской площади пробурено 718 скважин, на конец декабря 2017 года действуют 326 скважин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2017 года на территории Балезинского района Удмуртии произошел разлив нефти из законсервированный скважины. Площадь разлива составила около 200 кв. метров.

Читайте также: Из-за разлива нефти в Удмуртии погибли дикие утки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить