В Удмуртии произошел разрыв нефтепровода

Ижевск, , 12:41 — REGNUM В Игринском районе Удмуртии произошел прорыв промыслового нефтепровода Чутырского месторождения нефти. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС.

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в 11:55 по местному времени. В настоящее время происходит разлив нефтесодержащей жидкости. Объем разлива нефтепродуктов не уточняется.

Для устранения аварии на место происшествия выехали 41 человек и 11 единиц техники.

«В ходе уточнения обстановки было установлено, что проводились плановые работы по очистке нефтепровода», — подчеркнули в МЧС.

Отметим, Чутырская площадь введена в эксплуатацию одной из первых в Удмуртии. Принадлежит компании «Удмуртнефть» (дочерняя структура «Роснефти»). Всего на Чутырской площади пробурено 718 скважин, на конец декабря 2017 года действуют 326 скважин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2017 года на территории Балезинского района Удмуртии произошел разлив нефти из законсервированный скважины. Площадь разлива составила около 200 кв. метров.

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