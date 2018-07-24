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Следствие назвало причину гибели 14-летнего челябинца

Происшествия

Но пока это лишь одна из основных версий

Челябинск, 24 июля 2018, 12:34 — REGNUM  Пропавший в Челябинской области 14-летний мальчик, возможно, упал в воду и не сумел выбраться из-за имевшегося у него заболевания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в южноуральском управлении СКР.

Это одна из основных версий, уточнили в СКР. В реку Миасс он мог упасть во время прогулки по берегу. Но выбраться не сумел. Известно, что у него были аутизм и ДЦП.

Напомним, подросток пропал 18 июля. 20 июля СКР возбудил уголовное дело. К поискам подключился губернатор Борис Дубровский. А 21 июля тело было найдено. Следов насилия нет. Подросток утонул в воде.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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