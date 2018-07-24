Дело экс-начальника УФСИН по Курганской области передано в суд

Курган, , 12:16 — REGNUM Дело бывшего начальника УФСИН по Курганской области после утверждения обвинительного заключения прокуратурой региона отправляется в суд. Высокопоставленный силовик обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2012 году бывший начальник УФСИН по Зауралью 55-летний Ильяз И. растратил бюджетные деньги на сумму более 13 млн рублей, которые были выделены на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы службы исполнения наказаний.

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Данному хищению способствовал путём фальсификации документов, как считает следствие, руководитель одного из ООО. Якобы в подложных документах указывались более дорогостоящие работы и материалы, чем использованные при возведении дома.

«В декабре 2012 года, злоупотребляя своими должностными полномочиями, бывший начальник УФСИН, зная о неготовности жилого дома к сдаче, тем не менее принял его со стороны государственного заказчика с существенными недостатками и нарушениями, чем были нарушены права жильцов дома на благоприятные условия проживания», — утверждает следствие.

Также Ильгиза И. обвиняют в том, что аналогичным путём с помощью подрядчика он похитил бюджетные деньги на строительстве СИЗО-1 города Кургана в 2015—2016 году. Причём следственный изолятор до сих пор не функционирует в полном объеме.

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Кроме того, Ильгиз И. подозревается в трёх взятках, которые он получил от представителя вышеуказанной фирмы в 2012—2014 годах в виде строительных материалов, использованных им при возведении семейного загородного коттеджа. Также бывшего начальника УФСИН обвиняют в использовании на строительстве семейного дома труда осужденных, отбывавших наказание в исправительных колониях Курганской области.

«При этом осужденные были лишены достойных условий труда и его оплаты, а их охрана осуществлялась ненадлежаще, в результате чего один из осужденных совершил побег, который с целью скрыть факт незаконного привлечения к труду оформили как побег из колонии», — комментируют в пресс-службе регионального СУ СКР.

На данный момент Ильгиз И. обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере, за незаконные действия и бездействие»), по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»), по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере»).

Уголовное дело в более чем 50 томах утверждено прокуратурой и направлено в суд.

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