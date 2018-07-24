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В Москве женщина умерла на столе пластического хирурга

Происшествия

Пациентка решилась на интимную пластику

Москва, 24 июля 2018, 12:14 — REGNUM  Уголовное дело по факту гибели пациентки частной клиники возбуждено в Москве. Женщина скончалась во время хирургического вмешательства, сообщает 24 июля пресс-служба столичного СК.

Женщина легла на операцию вечером 23 июля. В ходе процедуры состояние 39-летней пациентки ухудшилось, после чего наступила смерть.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В клинике проведен обыск, изъяты документы. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Местные СМИ сообщают, что женщина решилась на интимную пластику. Смертельную реакцию организма вызвал укол лидокаина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня одну из московских клиник пластической хирургии закрыли из-за грубых нарушений. Проверка учреждения последовала за гибелью пациентки во время коррекции груди.

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