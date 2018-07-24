Бывший главный налоговик Йошкар-Олы арестован по подозрению во взятке

Йошкар-Ола, , 12:13 — REGNUM Экс-главе налоговой инспекции по Йошкар-Оле Владимиру Чекушкину предъявлено обвинение по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получения взятки в крупном размере»). В настоящее время он заключен под стражу, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Марий Эл.

По версии следствия, в 2005 году он получил от руководителя одного из ООО взятку в виде доли в уставном капитале компании, стоимость которой оценивается в 8 млн рублей. Доля в размере 25% была оформлена на доверенное лицо. Взамен экс-налоговик обещал «общее покровительство по службе».

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также выявления других преступлений, совершенных указанных лицом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2016 года марийское управление ФНС возглавил Кирилл Князев, ранее занимавший должность заместителя руководителя УФНС РФ по Кировской области. В феврале 2017 года Князев был переведен на пост руководителя УФНС по Оренбургской области, а руководить республиканской налоговой в статусе и. о. остался его заместитель Денис Смехов.

В июне 2018 года управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Марий Эл возглавила бывший начальник налоговой инспекции Набережных Челнов (Татария) Лилия Гатина.

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