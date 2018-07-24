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В Лаосе прорвало дамбу, сотни человек смыло грязевым потоком

Происшествия

Начата спасательная операция

Вьентьян, 24 июля 2018, 12:10 — REGNUM  На юго-востоке Лаоса прорвало строящуюся дамбу. При прорыве плотины вылилось не менее 5 млрд кубометров воды. Мощный поток смыл с лица земли несколько деревень.

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После обрушения строящейся гидроэлектростанции без вести пропали сотни людей. Власти проводят поисково-спасательную операцию, сообщает AFP. Количество погибших пока не уточняется. Однако пока речь идёт о нескольких жертвах техногенной катастрофы. Без жилья остались свыше 6,6 тысячи жителей района Санамксай.

https://twitter.com/AFP/status/1021677454010793984

На место ЧП вылетел глава правительства Лаоса вместе с министрами.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 году в Лаосе из-за продолжавшихся несколько дней сильных дождей прорвало дамбу. Хлынувший поток воды и грязи сносил всё на своём пути. При этом никто из людей не пострадал.

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