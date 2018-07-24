В калужской реке Суходрев свиной навоз погубил более 30 тыс. рыб

Калуга, , 12:09 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело по материалам межрайонной природоохранной прокуратуры по факту массовой гибели рыбы на участке акватории реки Суходрев в районе деревни Васильевское Дзержинского района. Как сообщила 24 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, из-за того, что в реку Суходрев был сброшен свиной навоз, погибло более 30 тыс. экземпляров рыбы различных видов (щука, лещ, плотва, окунь, голавль, уклея, густера).

Доля погибшей рыбы составила около 90% от общей ихтиомассы. Вода в реке Суходрев на протяжении более километра превратилась в зловонную серо-чёрную жижу с погибшей рыбой.

«Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 1,4 млн рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены в отдел МВД России по Дзержинскому району, которым в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ», — заявила Лепёхина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была зафиксирована массовая гибель рыбы в реке Суходрев в районе калужской деревни Васильевское. Причина экологической катастрофы — сброс в воду навоза свинокомплексом ООО «Чароен Покпанд Фудс», «дочкой» таиландской компании Charoen Pokphand Group.

По данным специалистов управления экологического надзора регионального министерства природных ресурсов и экологии, свиной навоз сбрасывался в реку по гибкому рукаву (без распределения). В отношении ООО «Чароен Покпанд Фудс» по факту нарушения водного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, информация о нарушении законодательства в области обращения с отходами производства и законодательства в сфере охраны водных биологических ресурсов направлена в надзорные органы.

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