Алтайской Катей-живодёркой, отрубившей голову котёнку, занялась прокуратура

Барнаул, , 12:10 — REGNUM Проверкой обстоятельств, при которых было снято видео с жуткими кадрами расчленяемого топором котёнка, занялась прокуратура Бурлинского района Алтайского края. Об этом сегодня, 24 июля, информирует официальный сайт ведомства.

Предварительно установлено, что зверство над беззащитным животным учинили две несовершеннолетние девочки в одном из населенных пунктов Бурлинского района. При этом они сами снимали произошедшее на видео.

«Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются», — заявляют в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15-летняя ученица из Бурлинского района Алтайского края со смехом лишила маленького котёнка головы, а затем расчленила его. Всё это жуткое действо снимала на камеру подруга живодёрки, комментируя происходящее за кадром, она называла её «Мясник по имени Катя».

Комментируя произошедшее, заместитель председателя БГОО «Приют Ласка» Софья Куликова отметила, что речь идёт о явном психическом отклонении в поведении девочки. Она полагает, что нормальный человек никогда не смог бы отрубить голову котёнку.

«Не так много времени прошло с истории с хабаровскими живодерками, и вот опять такой ужас. К сожалению, мы видим ничтожно малое количество действительно доведенных до наказания дел по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») и это и развязывает руки больным людям», — считает зоощащитница.

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