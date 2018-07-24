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Жители Тульской области осуждены за незаконное производство алкоголя

Происшествия

«Они (подозреваемые) признаны виновными»

Жители Тульской области осуждены за незаконное производство алкоголя
Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР
Самогонщики

Тула, 24 июля 2018, 11:58 — REGNUM  Восемь жителей Тульской области осуждены за производство фальсифицированного алкоголя, а также хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции. Такое решение принял в понедельник, 23 июля, Суворовский районный суд. Об том сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Они (подозреваемые) признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ», — говорится в сообщении.

Так, организатор преступной группы был приговорен к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 3 млн рублей. Злоумышленники, входившие в состав группы, были приговорены к различным срокам тюрьмы от 2,5 лет до 4 лет со штрафами от 1 млн до 2 млн рублей.

По данным следствия, с мая 2015 года по 28 июня 2016 года обвиняемые изготовили более 6,3 млн бутылок алкогольной продукции, после этого часть алкоголя была реализована. При этом поддельные федеральные специальные марки размещались на бутылках с алкогольной продукцией.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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