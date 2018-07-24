В Пакистане отставной военный расстрелял посетителей кафе

Исламабад, , 11:25 — REGNUM Бывший военнослужащий сухопутных войск Пакистана открыл стрельбу из автомата по посетителям одного из городских кафе, погибли шестеро. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 23 июля в округе Чавкал пакистанской провинции Пенджаб. 50-летний мужчина без видимых причин начал стрелять по посетителям кафе, расположенного рядом с его домом. После этого он покончил жизнь самоубийством.

В издании отмечают, что мужчина пережил развод, из-за чего страдал глубокой депрессией. В полиции предполагают, что он действовал в одиночку, без сообщников

Читайте также: Кандидат от партии Техрик-е-Инсаф убит смертником в Пакистане