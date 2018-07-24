В Ростовской области вынесен приговор фигуранту дела о липовых справках

Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM В течение четырёх лет руководитель филиала № 30 Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Борис К. выдавал липовые справки об инвалидности. К такому заключению пришёл городской суд Гуково. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Теперь уже бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы (которое подчиняется напрямую Минтруду России) обвинён по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Общая сумма взяток, полученная сотрудником госучреждения за период с 2013 по 2017 год, составила 3 млн 250 тыс. рублей. За вознаграждение К. составлял акты медико-социальной экспертизы и принимал заведомо незаконные решения о признании лиц инвалидами второй и третьей группы.

Судья приговорил продажного сотрудника госучреждения к пяти годам лишения свободы. Их К. проведёт в колонии общего режима. Обнаруженные денежные средства изъяты в доход государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года стало известно о том, что в Ростове-на-Дону с 2010 по 2017 год было выдано более 15 тыс. липовых справок об инвалидности. Установлено 56 эпизодов получения взятки и 57 эпизодов служебного подлога. Как полагают следователи, руководитель бюро медико-социальной экспертизы организовал группу посредников, которые занимались поиском желающих получить справку о второй группе инвалидности бессрочно. Следователи ищут жителей Ростовской области, незаконно получивших справки об инвалидности.

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