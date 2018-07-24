Поезда следуют с опозданием из-за кражи медного кабеля в Бельгии

Брюссель, , 11:16 — REGNUM Неизвестные украли несколько сотен метров медного кабеля, проложенного вдоль железнодорожного полотна между городами Брюссель и Намюр. Об этом сообщила компания-оператор железных дорог Infrabel на странице в соцсети Twitter.

По данным компании-оператора, данный инцидент негативно повлиял на график движения поездов.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

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