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Поезда следуют с опозданием из-за кражи медного кабеля в Бельгии

Происшествия

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб

Брюссель, 24 июля 2018, 11:16 — REGNUM  Неизвестные украли несколько сотен метров медного кабеля, проложенного вдоль железнодорожного полотна между городами Брюссель и Намюр. Об этом сообщила компания-оператор железных дорог Infrabel на странице в соцсети Twitter.

По данным компании-оператора, данный инцидент негативно повлиял на график движения поездов.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

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