Магас, , 11:10 — REGNUM Сотрудник полиции в Ингушетии попался на взятке. Заместитель командира взвода ДПС УГИБДД МВД республики «заработал» 24 тыс. рублей на стационарном посту ДПС на федеральной автомобильной дороге «Кавказ». Взятка была потребована им с водителя за беспрепятственный проезд через пост и содействие в передвижении по территории республики.

Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками управления собственной безопасности, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе МВД по региону. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки с вымогательством».

Как сообщили в полицейском ведомстве, после проведения служебной проверки, назначенной руководством МВД, сотрудник-взяточник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание. Наказан будет и его непосредственный руководитель.

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В апреле 2016 года в Ингушетии был задержан за взятку в размере 300 тыс. рублей оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. За эти деньги он обещал жителю республики освободить его от уголовной отвественности

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